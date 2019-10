La razón por la que Pharrell Williams está avergonzado de ‘Blurred Lines'

Debido a la controversia que tuvo el gran éxito ‘Blurred Lines’, Pharrell Williams aseguró que le hizo darse cuenta que sus canciones tienen mensajes sexistas.

Williams aseguró que en un principio no entendió el porqué de las críticas a la canción, que, según los detractores la letra aludía a una ‘violación’.

El cantante contó en entrevista con GQ Magazine, que pudo darse cuenta de que: “hay hombres que usan el mismo lenguaje cuando abusan de una mujer”.

Williams aseguró que la cultura en la que nació era una “era distinta” y que muchas de las cosas culturalmente permitidas, ahora no lo son.

"Ahora no escribiría o cantaría algunas de mis viejas canciones. Me avergüenzo de algunas de esas cosas. Simplemente me llevó mucho tiempo y crecimiento llegar ahí", dijo Williams.

El hit del 2013 ‘Blurred Lines’, que fue una colaboración con el cantante Robin Thicke, contiene frases como “odio estas líneas borrosas, sé que lo quieres” y “tengo que ponerme sucio”.

"Simplemente importa que esto afecta a las mujeres. Y ahí fue donde dije 'lo entiendo, bien", dijo.

