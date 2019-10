Más de 200 artistas abren la navidad con un espectáculo para la familia

Un concierto lleno de magia, luces, interacción con el público, producción de última tecnología y coreografía a cargo de la orquesta Filarmónica Joven de Colombia, el cantante Diego Torres y el coro de Misi Producciones, dirigidos por el 6 veces ganador del Grammy; Julio Reyes Copello.

El Gran Concierto Davivienda de Navidad reunirá en el Movistar Arena a las familias colombianas que cantarán a una sola voz villancicos como Noche de Paz, Campana Sobre Campana, clásicos navideños como Jingle Bells, I Want to wish you a merry Christmas y canciones llenas de color esperanza, que sin duda transportarán a los asistentes a los más imborrables recuerdos junto a sus seres queridos.

La Filarmónica Joven de Colombia reune a músicos de diversas regiones del país, que han representado el talento juvenil colombiano en los escenarios más emblemáticos del mundo. Serán ellos los encargados de dar inicio a la festividad más esperada del año con una experiencia en la que prevalecerá el hielo y el fuego, uno de los artistas más importantes del continente; Diego Torres y 100 coristas que mantendrán vivo el legado de la siempre recordada María Isabel Murillo “Misi”.

La orquestación y dirección estará bajo la batuta de Julio Reyes Copello, uno de los productores más reconocido y nominado a premios internacionales, este compositor colombiano ha trabajo con artistas de la talla de Camila Cabello, Ricky Martin, Jennifer López, Nelly Furtado, Alejandro Sanz, Marc Anthony, Carlos Vives, entre otros y es el productor más nominado a premios grammy de América Latina.

Adicional a esta experiencia navideña, Davivienda encenderá los motores del tradicional tren de la navidad abierto a todas las familias a partir del 23 de diciembre y hasta el 6 de enero