Acolfutpro "nos recibieron por la presión mediática”

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) se reunió por primera vez con los dirigentes del fútbol colombiano este martes en Bogotá, pero no se llegó a un acuerdo en cuanto al pliego de peticiones presentado por ellos.

El encuentro no solo contó con la presencia de Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, sino también con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe; Enrique Camacho, presidente de Millonarios; y Gabriel Camargo, presidente del Deportes Tolima.

En palabras de Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro, la asociación "para ellos no tiene espacio para opinar, apoyar ni nada. La posición es 'si quieren hacer sugerencias, háganlas'. No hay interés de concertar, solo nos recibieron por la presión mediática".

"Lo que nos dijeron es que no hay ninguna posibilidad de negociar las peticiones. Eso no es diálogo, el diálogo se da cuando se construye con el otro. Hablaron de justificaciones, pero en el fondo la cosa es que nosotros no somos nadie para regular con ellos en nombre de los futbolistas", añadió.

La situación parece que se complica cada vez más. Ya son tres jornadas seguidas en las que los futbolistas protestan antes de comenzar cada partido y ahora la posibilidad de un paro está más latente que antes.

"El siguiente paso lo toman los futbolistas. Por ahora estamos en consultas con los capitanes y estamos recibiendo la información de ellos, su posición. Los futbolistas son los que deciden si juegan o no", finalizó González Puche.