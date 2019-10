Así quedaron los grupos del cuadrangular final en el torneo de ascenso

El torneo de ascenso en Colombia jugó su última fecha para definir los 8 mejores equipos que jugarán el cuadrangular final. Los clasificados fueron Quindío, Boyacá Chico, Bogotá FC, Cortuluá, Deportivo Pereira, Real Cartagena, Fortaleza y Tigres.

El grupo A quedo conformado por los equipos Quindio (Cabeza de grupo), Cortuluá, Deportivo Pereira y Tigres F.C. Mientras que el otro cuadrangular quedo conformado Boyacá Chico (Cabeza de grupo), Bogotá F.C., Real Cartagena y Fortaleza. Esta fase del campeonato iniciará el 19 de octubre con los partidos Pereira Vs Tigres y Cortuluá Vs Quindio en el Grupo A y Boyacá Chico Vs Fortaleza y Bogotá F.C Vs Real Cartagena por el Grupo B

Vale la pena recordar que ahora los equipos se dividirán en dos grupos, cada uno de 4, donde el primero de cada uno jugará la final del Torneo Águila – II. De allí saldrá el campeón que enfrentará al Deportivo Pereira, campeón en el primer semestre, y el ganador será el primer equipo ascendido para el 2020.