En Haití los artistas se manifiestan para reclamar renuncia del presidente

Miles de personas se manifestaron pacíficamente este domingo en Puerto Príncipe, convocados por artistas populares de Haití que reclaman la partida inmediata del presidente Jovenel Moïse, ya cuestionado por estudiantes universitarios, movimientos sociales y partidos de la oposición.

"Vista la violencia que marca a veces las manifestaciones, tenemos miedo de salir a la calle, pero hoy estamos acá: queremos que las cosas cambien", dijo Matthias, un manifestante de 26 años que prefirió no revelar su apellido.

Muchos de los manifestantes, en su mayoría jóvenes, lucían una remera blanca, como lo estipulaba la consigna enunciada por los artistas organizadores de la marcha.

"Los artistas que dicen que no hacen política, es falso: si dicen que hacen música para la juventud más les valdría escuchar justamente a los jóvenes. Tenemos un mensaje para aquellos que no vinieron hoy: vamos a boicotear sus espectáculos", advirtió Fernando Duclair, un opositor político que ha participado en numerosas manifestaciones.

Encaramados en un carro de carnaval con parlantes, cantantes y DJ alternaron durante horas en los micrófonos entonando canciones y eslóganes contra el presidente Moïse.

"Hoy la oposición es toda la población: tiene hambre, no puede vivir, sus hijos no van a la escuela. Yo tengo para comer, pero no por eso voy a dejar de ver a quienes, al lado mío, no tienen nada", dijo el rapero Izolan observando a la compacta multitud que rodeaba al carro.

"Ya nadie quiere quedarse en casa, todos estamos hartos. El presidente debe hablarle al pueblo, no puede permanecer mudo. Hoy no puede uno guardar silencio", agregó Izolan, quien organizó la movilización del sector cultural.

Desde el comienzo del movimiento de protesta, a fines de agosto, Moïse se dirigió apenas una vez a la población, por medio de un discurso grabado difundido por la televisión pública a las 2 de la mañana locales del 25 de septiembre.

La ira popular contra el presidente, fustigado por la oposición más radical desde su llegada al gobierno en febrero de 2017, se acentuó a fines de agosto tras una escasez generalizada de combustibles en todo el país.

Los manifestantes, provenientes mayoritariamente de los barrios populares, exigen su renuncia con más fuerza desde que el Tribunal de Cuentas encontró que empresas que él dirigía antes de su ingreso a la vida política estaban en el centro de un "esquema de desvío de fondos".