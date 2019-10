¿Cómo esconder la barriga en las fotos? La esposa de 'Juanpis' le enseña

Cuando hay que hablar de María Alejandra Manotas, pocas personas prestan atención, pero si nos referimos a ella como la esposa de 'Juanpis González', las miradas se vuelcan hacia ella. Y es que ha sido mencionada con más frecuencia por estos días no solo por ser la pareja del comediante Alejandro Riaño, sino porque hace apenas un año tuvieron a su primer hija, Matilde.

Actualmente los tres andan de vacaciones y es normal que ella quiera subir fotos en traje de baño a sus redes sociales, cosa que efectivamente hizo pero con una cosa distinta, y es que también publicó en sus historias de Instagram fotos sin meter barriga, 'mostrando los gorditos'.

"No crean que todo es perfecto!!! posar ayuda y muchooooo", escribió Manotas a modo de 'consejo' para posar mejor en las fotos.

Solo comentarios sobre su belleza se ven en las publicaciones, "Espectacular manoticas la más divina" y "Ese juanpis es muy debuenas go go go!!" son algunos de ellos.