Fatboy Slim mezcla discurso de Greta Thunberg en uno de sus clásicos

El británico Fatboy Slim se hizo viral en redes sociales por cuenta de una mezcla del tema 'Right Here, Right Now' que realizó el sudafricano David Scott durante una presentación en Gateshead, al noreste de Inglaterra.

El tema retoma el discurso de Thunberg, de 16 años, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde pidió actuar rápidamente en la lucha contra el cambio climático.

Leer más: "El cambio viene, les guste o no": Greta Thunberg

En Twitter, fue registrada esta genialidad por un asistente que se encontraba en el público.