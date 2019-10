Anciana lleva tres días encadenada a la sede de Medimás en Arauca

En Arauca, Arauca, Cecilia Mojica de 76 años ya completa tres días encadenada a la sede de la EPS Medimás a la espera de que la atiendan a ella y a su esposo Nestor Aponte, de 78 años, que ya completan 7 meses sin recibir medicamentos para tratar sus enfermedades.

El señor Nestor Aponte tiene diabetes, hipertensión, cáncer de piel y de próstata que se ha agravado y ha hecho metástasis por la falta de medicinas. Cecilia Mojica tiene asma crónica, diabetes, problemas del corazón cáncer de seno y linfedema de cáncer de mama en la mano derecha.

“Al ver que no tienen respuesta, ni con derecho de petición, tutela y desacato, pues mi abuela toma la decisión de atarse a las puertas de Medimas esperando una respuesta”, agrega Ángela. A pesar de estar a la intemperie y expuesta a las fuertes lluvias en los dos días anteriores, la EPS aún no atiende a Cecilia.

La nieta de los ancianos, Ángela Aponte, aseguró que si bien reconocen que los medicamentos son bastante costosos, cuando hacían parte de Cafesalud la entrega de medicinas siempre se hacía a tiempo y desde que los trasladaron a Medimás dejaron de atenderlos y entregarles los medicamentos para los tratamientos.

Ambos son pacientes del régimen contributivo y aunque pagan a la fecha que les exigen, no son atendidos oportunamente. Los familiares de Cecilia aseguran que ella no se irá de la eps hasta que le den una respuesta porque está decidida a obtener los medicamentos mientras dice “a mi viejo no lo voy a dejar morir”.