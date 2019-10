En este episodio los Pantalleros hacen su reseña del juego Mario Kart Tour.

En las noticias hablan de todo lo presentado en el más reciente State Of Play y le dedicaron bastante tiempo a The Last Of Us 1 y 2. También hablan de lo que están jugando por estos días.

Para escuchar:

- La reseña de Mario Kart Tour (3:34)

- State Of Play (13:52)

- The Last Of Us 1 y 2 (32:25)

- Luisca está jugando Ghost Recon Breakpoint y nos cuenta como le ha parecido (42:45)

- Falcao está jugando Gears 5 (43:49)

- Tota está jugando cool goal en el celular (44:20)

- Y el Negro sigue jugando ePES2020 y nos cuenta de unos errores que ha encontrado (44:52)

La pregunta para @DevEscobar (porque es el único que las contesta) es: ¿Cuál es el juego que más está esperando de lo que queda de este 2019? Envíanos tus respuestas o si tienes preguntas y comentarios en la parte inferior o también con el #PantallerosELPODCAST en twitter @Pantalleros_ y @Pantalleros en Instagram.