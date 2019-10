¿Es sano para el sistema de salud las liquidaciones de EPS?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, entre 12 y 15 EPS son las habilitadas para recibir los más de 1 millón 500 mil afiliados que han sido cambiados de entidad de Salud en los últimos 8 meses, tras la liquidación total de Cruz Blanca, Comfacor y Emdisalud; además de la revocatoria parcial a Medimás, Coomeva, Comparta y Emssanar.

En el transcurso de esta semana la Superintendencia hizo dos anuncios de cierres totales de EPS. Por un lado, ordenó la liquidación y revocatoria del servicio a Cruz Blanca; entidad con 312.000 afiliados y que opera en 31 municipios de los departamentos del Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Bogotá.

Por otra parte, la EPS Emdisalud, que llevaba 6 años bajo medida de vigilancia especial, con 448.994 afiliados y que opera en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Cesar, Boyacá, Santander, Magdalena, Bolívar y Chocó, también tendrá habilitado el funcionamiento hasta el 31 de octubre.

Es decir, alrededor de 760 mil afiliados a Cruz Blanca y Emdisalud, tendrán que ser distribuidos a partir del 1 de noviembre en esas EPS que no tienen medida de vigilancia especial de la Superintendencia de Salud.

Vigilancia especial bajo la cual quedó Emssanar, por un año. Esta EPS tiene 1.903.823 afiliados y opera en 102 municipios de los departamentos del Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Cauca.

Implicaciones

La Superintendencia está tomando las acciones que como ente de control debe hacer. Sin embargo, las EPS tienen unos modelos financieros y operativos que limitan sus capacidades; entonces cuando ya se empiezan a recibir afiliados mayores a su capacidad tienen problemas en su estructura.

“La población que reciben muchas veces, es de alto costo, montos que sus modelos financieros no soportan. Ojalá el modelo de traslado de una EPS a la que se le revocó el servicio por no cumplir, no aumente los problemas financieros a las demás”, enfatizó Mario Fidel Rodríguez Experto en Asuntos laborales y seguridad Social.

Rodríguez reclama al sistema de salud que haga un estudio serio de las EPS receptoras; porque así estas hoy no tengan vigilancia especial, se verifique que realmente tengan la capacidad financiera y operativa para recibir estos cientos de afiliados.