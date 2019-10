"Pienso que el éxito es divertirse": Bruno Mars celebra 34 años de vida

Bruno Mars es un cantautor estadounidense de origen puertorriqueño nacido el 8 de octubre de 1985 en Honolulu, Hawái.

Además de cantar, Mars toca el piano y el teclado, la batería y la guitarra. Otro de sus grandes talentos es la composición, pues ha estado al frente de temas famosos como 'All I Ask' de Adele,

Manifestó en alguna oportunidad que sus grandes influencias artísticas son los fallecidos Michael Jackson y Elvis Presley.

En el día de su cumpleaños, recordamos algunos de los temas que lo han llevado al estrellato, siendo uno de los artistas de renombre en la actualidad:

1. Just the Way you Are (2010)

2. Grenade (2010)

3. When I Was Your Man (2012)

4. 24K Magic (2016)

5. Locked Out Of Heaven (2012)