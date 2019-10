El tatuaje sobre Daniela Ospina que James dejó ver en celebración de su gol

Hacía más de dos años que James Rodríguez no convertía con el Real Madrid, pero cómo iba a hacerlo, si ese tiempo estuvo jugando en el Bayern Munich. Ese es uno de los datos relevantes que hay tras el gol que marcó en el Bernabéu para sentenciar la victoria de su equipo ante el Granada.

Otro dato interesante es que, en la celebración del gol, James se quitó la camiseta dejando ver los tatuajes que oculta la camiseta blanca, uno de ellos es dedicado a Daniela Ospina, su ex esposa, y no, no es el de la corona que muchos conocen.

Resulta que en la cara interna del bíceps, el jugador tiene tatuado el nombre Daniela, junto al de su mamá (Pilar) y su hija (Salomé).

A pesar de que ambos ya tienen nuevas parejas, por el lado de James no olvidará del todo a la mamá de su hija, motivo por el cual tienen que verse de forma seguida.