“La DIAN está poniendo en riesgo la inversión extranjera”: Cambio Radical

Hace algunos días se denunció en el Congreso que más de 30 mil empleos se podrían perder en las zonas francas por cuenta de un decreto que habría creado una doble tributación para las empresas que operan en estos lugares.

Por esa razón el Centro Democrático anunció un control político al Gobierno para conocer qué es lo que está pasando realmente y ahora legisladores de Cambio Radical se sumaron a esta preocupación por considerar que la inversión extranjera está en riesgo por un presunto error.

César Lorduy, vocero de esta colectividad en la Cámara, aseguró que justamente las zonas francas son la mejor fuente para recibir y atraer la inversión por lo que les preocupa que estén pagando dos veces el IVA.

“A pesar de ser fuentes creadoras de empleo, la nueva ley de financiamiento (1943 de 2018), el Decreto 1370 de agosto 1° de 2019, el Oficio DIAN N°10202208-0951 del 5 de septiembre y la Resolución DIAN 059 del 20 de septiembre, además de los nuevos formularios, trabas burocráticas, y demás elementos anticompetitivos, crearon como por arte de magia, una doble tributación del IVA, que deberán pagar las empresas ubicadas en las zonas francas”, dijo Lorduy.

Argumentó que el éxito de las zonas francas se puede resumir en que la generación de empleo suma más de 165 mil puestos de trabajo a través de 976 empresas y que no tiene sentido poner contra la pared la generación de empleos en medio de lo que está pasando en el país.

“Para comprender la gravedad de la anterior situación, imaginemos el escenario de la simple elaboración de una camisa en una zona franca, que seguramente requerirá materias primas del exterior que, al ser nacionalizadas, deberán pagar el IVA. Con seguridad se requerirán otros insumos de origen nacional, lo cual incentiva que las empresas colombianas exporten bienes intermedios a las empresas de zona franca, fomentando los encadenamientos productivos con las industrias nacionales. Al final el usuario de la zona franca luego deberá vender la camisa, y para ello deberá sumar todos los costos en los que se incurrió (incluyendo el de la materia prima ya nacionalizada), y sobre el valor total de la camisa también deberá pagar el IVA”.

Agregó que “una simple lectura nos indica que en esa operación, se está cobrando un IVA adicional sobre la materia prima extranjera que ya pagó un IVA, luego hay más IVA del que debería existir, y la solución no puede ser que el empresario con posterioridad solicite su devolución, habida cuenta que afecta negativamente el flujo de caja de las empresas, al tener que pagar dos veces el IVA sobre el valor de las materias primas extranjeras; en tercer lugar, conlleva un sobrecosto financiero; en cuarto lugar implica mayores trámites administrativos para los contribuyentes y para la administración de impuestos, al tener que atender ahora un gran número de solicitudes de devolución y en quinto lugar, crea mayores trámites aduaneros, al tener que presentar para el ingreso o venta al territorio nacional, una “declaración de importación especial” y en esta liquidar el total del IVA del bien final, lo que es contrario a la política del gobierno y económicamente incentiva que las empresas decidan importar las materias primas que hoy compran en el terrario nacional”.

Indicó que en la Costa Caribe ya hay preocupación por esta situación y que se abordará el tema en el legislativo porque se debe es impulsar la economía y no frenarla con este tipo de decretos. “Al parecer a alguien muy experto en temas tributarios, se le ocurrió la genial idea de enredar la operatividad de las zonas francas, con él único propósito de hacerles perder competitividad frente al mercado interno y le pega al corazón del negocio de cualquier empresa, como lo es el flujo de caja, dejándolos en difícil situación financiera y de competitividad para participar en el mercado local. Acaso es lo que quiere el gobierno, no lo creo y es por eso que debemos buscar salidas prácticas que nos permita de verdad repotenciar las zonas francas, como ha sido su expresión en los diferentes escenarios públicos. Las Zonas Francas son uno de los principales instrumentos de atracción de inversión y empleo y no puede enviarse un mensaje equivocado a los inversionistas internacionales”.

La próxima semana se conocerá la fecha del control político que se hará en la Comisión Tercera del Senado, aunque con la postura de Cambio Radical no se descarta que se haga el mismo ejercicio político en esta corporación.