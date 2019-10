¡Pasadito de kilos! Así se veía J Balvin

Como es costumbre, los jueves cientos de usuarios de redes sociales traen al presente algunas de sus fotografías del pasado. Justo, el cantante de música urbana J Balvin sorprendió a sus seguidores publicando fotos se sus "años maravillosos".

Le puede interesar: ¡Conmoción! A Karol G casi le roban un reloj que le regaló su novio

La primera foto publicada, deja ver un J Balvin 'pasadito' de kilos. Incluso, el artista comentó "Todavía no tengo muy claro que me paso en esta foto". De inmediato, miles de seguidores reaccionaron y entre los comentarios las risas no faltan.

Lea también: ¡Del bullying a la fama! barranquillero sorprendió en Yo Me Llamo

Luego, el paisa compartió otras fotografías en las que ya lucía más delgado y afirmó que en esas se "creía Balvin Klein"

Ver esta publicación en Instagram Cuando me creía Balvin Klein 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #tbt Una publicación compartida por J Balvin (@jbalvin) el 3 de Oct de 2019 a las 10:34 PDT

¿Cuál es su mejor versión?