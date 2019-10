Contraloría ha detectado 1.100 elefantes blancos en Colombia

El país tiene más de 1.100 proyectos que son calificados como elefantes blancos, aseguró el vicecontralor General de la República, Ricardo Rodríguez.

Dijo que aquí se encuentran hospitales que no se terminaron, acueductos que no están, obras eléctricas que no llegaron y que volverlas a tener en condiciones de habilitación es muy costoso para el país.

Le puede interesar:Corte ordenó consultar a comunidad indígena sobre proyecto vial

Sin embargo, el patrimonio que está frustrado es del orden de los 8,6 billones de pesos e indicó que esta situación no puede ser.

Añadió que es inaceptable que empresas papayeras estén ejecutando obras de infraestructura y advirtió que el país no puede estar en manos de la improvisación.

El pronunciamiento ocurrió en el marco de la clausura de la convención que en la ciudad de Cartagena.