Guardiola: "No sé cómo Gallardo no está nominado entre los mejores DTs"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, no ahorró elogios para referirse a Marcelo Gallardo, su colega en River Plate. El español afirmó que no entiende "cómo nunca está nominado entre los mejores del mundo" y confesó que desea enfrentarlo algún día.

"Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble, a nivel de resultados, de darle consistencia, y otro año, y otro año, y se le van jugadores pero sigue estando", declaró el exjugador del Barcelona, quien también comentó haber estado años atrás en un River - Boca disputado en el Monumental.

Le puede interesar: Con gol de Santos Borré, River se impone nuevamente a Boca Juniors

Guardiola agregó: "Hay cosas que no me explico mucho, estamos nominados tres entrenadores para el mejor del año y no está él nunca. Parece que solo existe Europa en el mundo y no entiendo cómo Gallardo no está nominado a uno de los mejores entrenadores del mundo, no solo por un año, sino por tanto tiempo"

Finalmente, confesó: "Ojalá algún día pueda enfrentarme a sus equipos, sería muy bonito".

Las declaraciones de Guardiola se producen el mismo día que los medios argentinos han informado que el 'Muñeco' Gallardo se encuentra en el radar de la directiva del Barcelona como un posible candidato para dirigir al equipo.