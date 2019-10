La pelea de Galán con Robledo calienta las redes sociales

La carrera por llegar a la alcaldía de Bogotá cada vez se hace más estrecha. Y, en el marco de la campaña electoral, los ataques se vuelven más y más fuertes. Recientemente, el senador Jorge Robledo no titubeó para publicar en sus redes sociales una caricatura en la cual se burlaba de la "independencia" del aspirante Carlos Fernando Galán.

Nadie informado puede creerle su cuento de que es “independiente”.

Porque nunca lo ha sido. pic.twitter.com/2nYAeaIthJ — Jorge Robledo (@JERobledo) September 30, 2019

Ante el ataque, los dos políticos comenzaron una disputa por tener la razón. Por su parte, Carlos Fernando Galán compartió como respuesta una fotografía del senador Robledo junto a Samuel Moreno, quién ha sido judicializado por el Carrusel de la Contración.

Esta foto no lo convierte a usted esclavo, ni subalterno, ni complice de Samuel Moreno. Esperaría un poco más de seriedad en su manera de hacer política. No se desdibuje, usted es un gran Senador. https://t.co/gUrfLOY1tQ pic.twitter.com/QgP2uhiZG3 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 1, 2019

De inmediato, el senador Robledo volvió a recalcar que el candidato Galán no es independiente afirmando "Con bajezas no podrá eludir el debate que le planteo, @CarlosFGalan: ¿”Independiente” de quién? ¿De Peñalosa? ¿De Vargas Lleras? ¿No trabajó con César Gaviria y con Santos? ¿Cambio Radical no elegió a Uribe? ¿No es uno de los mismos con las mismas?"

Ante la crítica, Galán reafirmó haber renunciado: "Pero renuncié Robledo, RENUNCIÉ, como la gente que renuncia a su trabajo cuando está mamada, cuando no hay apoyo" escribió.