Transparencia Internacional: la percepción sobre corrupción ha aumentado

En el último informe publicado por Transparencia Internacional se encontró que el 52% de los colombianos encuestados creen que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, aseguró que el 64% de los encuestados cree que los mayores actos de corrupción ocurren en la rama judicial y en el acceso a servicios públicos.

“Nos alerta que la percepción negativa sobre el poder judicial se incrementa para Colombia y nos pone alertas sobre experiencias de corrupción en acceso a servicios públicos. El soborno en temas de acceso a servicios de hospitales públicos, de Policía y en materia de educación también son frecuentes”, afirmó Hernández.

En la encuesta también se identificó que en época electoral son comunes los sobornos. El 40% de las personas indicaron que les han ofrecido un tipo de pago o presión para que voten por algún candidato.

Un aspecto que no se había incluido antes en las encuestas es la extorsión sexual. Particularmente en Colombia se encontró que el 16% manifestó que han vivido o conocido un caso. “Esta cifra manifiesta que es una práctica vista como una forma de corrupción y ocurre cuando funcionarios no solo exigen pago de recursos, sino también piden favores sexuales, a cambio de acceder a unos servicios que no deberían estar intermediados por este tipo de presiones”, dijo Hernández.