¡Un grande del rock! Los 68 años de Sting con cinco de sus grandes temas

The Police se convirtió en una de las bandas más importantes en la historia, marcando un antes y un después en la década de los 70's. Henry Padovani, Stewart Copeland y el bajista Sting se unieron para llevar al público una nueva apuesta musical que terminó conquistando a los seguidores más fervientes del rock' n roll.

'Roxanne', 'Can't Stand Losing You'. y 'Every Breath You Take' se convirtieron en himnos de la agrupación por muchos años en la música. Sin embargo los temperamentos, y un "juego" constante de egos terminó por hacer que la agrupación se disolviera el 4 de marzo de 1984.

Sting, siguió su carrera musical, alcanzando gran popularidad. En su cumpleaños 68, recordamos algunos temas que lo lanzaron al plano internacional:

1. Englishman In New York

2. Shape Of My Heart

3. Fragile

4. Desert Rose

5. Fields Of Gold