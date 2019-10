El Barça busca frenar a un Inter imparable

Al Barcelona le espera este miércoles un examen complicado con la visita del intratable Inter de Milán, que bajo la tutela de Antonio Conte se ha mostrado ambicioso y sublime en Italia, donde es líder, y que buscará en el Camp Nou, al igual que los azulgranas, obtener el primer triunfo en el grupo F de la Liga de Campeones, tras una primera jornada en la que se registraron dos empates.

El argentino Lionel Messi vuelve a acaparar toda la atención, debido a que el Barcelona le ha extrañado desde que arrancó la temporada, por lesiones y molestias que le han impedido estar en forma, y que para el partido contra el Inter, aunque reciba el alta, no se espera que rinda a su mejor nivel.



El Barcelona viene de empatar en el campo del Dortmund en la primera jornada (0-0), en la que la actuación soberbia de Marc André ter Stegen evitó males mayores, y necesita un buen resultado contra el Inter, que no es otra cosa que una victoria, no sólo para asaltar la primera posición del grupo, sino para fortalecer a un colectivo que ha tenido un arranque de temporada nada solvente, con dos derrotas en la Liga.



Para mañana, el entrenador barcelonista Ernesto Valverde espera recuperar a dos de sus atacantes, Lionel Messi y Ousmane Dembélé, no así al joven Ansu Fati, aunque el estado de los dos primeros no aventura ni que jueguen todo el partido ni a que, si lo hacen, puedan actuar al cien por cien.

Si bien el Inter no ha marcado ni ganado nunca en el Camp Nou, éste no parece que vaya a ser un escenario que no firme su técnico antes del partido, algo antagonista a lo que perseguirá el Barça mañana en su feudo, donde le han salido algunos buenos partidos este curso, victoriosos todos ellos.



Por parte del Inter, seis victorias en seis jornadas de la Serie A, con solo dos goles recibidos, son la carta de presentación con la que los interistas visitan el Camp Nou, llamado a dar una prueba de madurez después de arrancar el torneo europeo con un deslucido empate 1-1 contra el Slavia Praga.