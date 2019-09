¿Agredió a los estudiantes? Profesor de U. Nacional se salió de sus cabales

De nuevo el profesor Carlos Medina Gallego está el el ojo de la crítica. Esta vez, el funcionario es acusado de agreder física y verbalmente a estudiantes de de la Universidad Nacional.

Le puede interesar: Nueva jornada de protestas estudiantiles será el 10 de octubre

El hecho quedó registrado en varios videos difundidos en las redes sociales. En éstos, se ve a Medina gritando y pidiendo un minuto de silencio para poder defenderse durante una asamblea de género en la facultad de Derecho, Ciencia Política y Sociales.

El debate se puso álgido cuando los estudiantes empezaron a gritar y no permitieron al profesor hablar, en ese instante Carlos gritó "¡Pido un minuto, pido un minuto! ¡No sean hijueputas! ¡Pido un minuto! ¡Cobardes, cobardes!".

Ayyy Carlos Medina Gallego, tanto hablar de doble moral del gobierno; tanto tirarselas de "democrata" de "de avanzada"para al final quedar como un trasero jajajajajajajajajaja. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣. Otro que muerde el polvo. pic.twitter.com/1SGZMOhWAS — Antonio Prieto (@rprieto1) September 26, 2019

Cabe destacar que el profesor ha sido acusado de presunto acoso a estudiantes y miembros del cuerpo docente, razón por la cual trató de defenderse en la asamblea.

Posteriormente, se dieron a conocer más videos en los que el docente y otros estudiantes se agreden físicamente.

Bien hondo que se le va a ir, patriarca de mierda Carlos Medina Gallego. pic.twitter.com/XvB6XYVRvo — Laura Camila Hernández (@LauraCamilaHe13) September 25, 2019

Lea también: ¡Se salió de control! Caótico recibimiento de ganadores del Desafío

Por su parte, Carlos Medina, compartió una carta donde afirma que el error fue haber asistido a la asamblea y pedir la palabra. "¿Qué estamos formando? Fui solo a pedir insistentemente la palabra, fui agredido y abucheado, porque cuando en el ágora pública no hay argumentos, lo único que queda es el abucheo y la agresión. La víctima, si ustedes me lo permiten, fui yo frente a una multitud autista. No puedo dejar de cuestionar la actitud de la institucionalidad y de la comunidad académica de mi departamento frente a este hecho expresado en un silencio que no puedo aceptar".