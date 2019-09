Gobierno descarta regulación de la protesta social

Después de hacer una serie de análisis sobre la posibilidad de regular la protesta social en nuestro país, el Gobierno a través de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, informó que, se descarta presentar un proyecto de ley estatutaria para tal fin.

Según los resultados de esas evaluaciones ya existen varios mecanismos en el ordenamiento jurídico para castigar severamente a quienes cometan actos vandálicos en medio de las marchas pacíficas.

“El marco está en la propia Constitución porque allí dice que hay derecho a la protesta sin causar perjuicio a los terceros y creo es un marco muy importante dentro del cual la Fuerza Pública puede controlar el vandalismo”, dijo Gutiérrez.

Sin embargo, este anuncio del Gobierno no significa que no se presente algún proyecto de ley estatutaria ya que cualquier congresista a título personal o colectividad podría presentar una iniciativa con tal fin, pero por ahora no se conoce si se hará o no.

El ministro de Defensa Guillermo Botero, había puesto de nuevo este tema sobre la mesa por los actos de vandalismo que se presentaron en Bogotá la semana pasada en medio de las protestas de los estudiantes.

