Trump acusa de "fraude" a informante y de "traición" a legislador demócrata

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este lunes de "traición" al legislador demócrata Adam Schiff y calificó de nuevo de "fraude" al informante que ofreció detalles de las presiones del mandatario a Ucrania para investigar al exvicepresidente Joe Biden.



"El informante falso no se sostiene. Es sobre todo sobre la llamada del presidente ucraniano que, en el nombre de la transparencia, inmediatamente divulgué al Congreso y al público", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.



El pasado martes, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, anunció una investigación de juicio político contra Trump a raíz de una conversación telefónica que el mandatario sostuvo en julio con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, en la que le pidió investigar a Biden y su familia por presunta corrupción en ese país, lo que ha provocado la ira del mandatario.

"El informante no sabía nada, su descripción de segunda mano de la llamada es un fraude", remarcó.



Asimismo, criticó a Adam Schiff, quien preside el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, uno de los que forma parte de la investigación contra el gobernante estadounidense.



Trump sugirió que Schiff podría ser "arrestado por traición" al acusarle de exagerar durante su declaración ante el Congreso el contenido de su llamada con el presidente ucraniano ya que "no tenía relación alguna" con lo que dijo durante la conversación.



La llamada provocó que un funcionario -un agente de la CIA, según el diario The New York Times- presentara una queja interna, que tras una pugna política entre el Congreso y el Gobierno se hizo pública esta semana y provocó el anuncio del inicio del proceso para un juicio político en contra de Trump.

Según la queja desvelada por el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el espía se quejaba "de que el presidente de Estados Unidos está utilizando el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses de 2020".