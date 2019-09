¡Primera vez! Billie Eilish estará en Colombia en 2020

Billie Eilish, artista global y líder en Interscope / Darkroom Records, ha anunciado su gira mundial ¿Where Do We Go? 2020, producida por Live Nation. A partir del 8 de marzo en Miami, FL.

La gira llevará su show en vivo a algunos de los escenarios más famosos del mundo, incluido el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York el 15 de marzo y el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá el 07 de junio.

Vea también: Daniela Ospina enamora a sus seguidores con una foto en bikini

Después del lanzamiento de su video musical oficial de "All The Good Girls Go To Hel", acompañadas del importante llamado de atención sobre el cambio climático, Billie Eilish continúa dando ejemplo al asociarse con la organización sin fines de lucro REVERB para su próxima gira.

Para ayudar a crear y fomentar un ambiente ecológico tanto en el backstage como para sus fanáticos, Billie Eilish permitirá que los fanáticos traigan sus botellas de agua rellenables a los espectáculos, las estaciones de agua estarán disponibles en cada lugar para los asistentes y el backstage de la tripulación, no se permitirán pitillos de plástico y se pondrá un Billie Eilish Eco-Village en cada espectáculo, proporcionando a los asistentes información y recursos sobre formas de ayudar a combatir el cambio climático y preservar la tierra.

Billie Eilish aparecerá como invitado musical en la temporada de inauguración de Saturday Night Live mañana en vivo y en The Tonight Show con Jimmy Fallon este viernes en la noche.