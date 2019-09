Estos son los uribistas que quieren tumbar fallos de la Corte vía referendo

Este miércoles se produjo un gran revuelo político por cuenta de una reforma constitucional que fue propuesta por un grupo de representantes a la Cámara del Centro Democrático en cabeza de Álvaro Hernán Prada y aunque ya está claro que esa propuesta no tendrá futuro alguno, lo cierto es que no todo el partido estuvo de acuerdo con la iniciativa y por eso no se acompañó.

La bancada de Senado, iniciando por Álvaro Uribe, no compartió esa idea por considerar que no es constitucional tumbar los fallos de la Corte vía referendo, pero en la Cámara los uribistas creen todo lo contrario.

Lea también: Uribismo quiere tumbar decisiones de la Corte vía referendo

Además de Prada, la iniciativa estuvo firmada por nueve representantes más, que no han tenido mayor trascendencia en su paso por el legislativo. El primero de ellos es Enrique cabrales, representante que es recordado por ser un experto en jugar ‘carritos’ en su celular y quien ha sido sorprendido en varias ocasiones durante las plenarias distrayéndose con su móvil.

El siguiente es José Vicente Carreño, quien llegó recientemente a la Cámara en reemplazo de Luis Emilio Tovar. Es del departamento de Arauca pero no le simpatiza mucho a Álvaro Uribe y no ha presentado un solo proyecto de ley ni se le ha oído intervención alguna en las sesiones plenarias.

También firmó Yenica Acosta, quien a pesar de ganar más de $30 millones mensuales, está afiliada al Sisbén según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación. Además es recordada por verse salpicada en un escándalo en el que aparentemente se cobraban grandes sumas de dinero para hacer condecoraciones en el Congreso y Acosta pedía el Salón Boyacá para adelantar dichos eventos.

Lea también: Partidos no respaldan propuesta que tumbe fallos de la Corte vía referendo

John Jairo Berrio, también plasmó su firma y dio pleno respaldo. Él es recordado porque fue quien quiso eliminar el régimen de prima media lo que fue considerado como una estocada para Colpensiones aunque finalmente esa iniciativa se retiró.

Además de ellos están Rubén Darío Molano, Margarita Restrepo, John Jairo Bermúdez y Esteban Quintero, de quienes poco o nada se oye en los pasillos del Congreso.