Partidos no respaldan propuesta que tumbe fallos de la Corte vía referendo

La propuesta del representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada y de un grupo minoritario de colegas de su partido en esa corporación para tumbar fallos de la Corte Constitucional vía referendo, no cayó para nada bien en el Congreso y por eso desde ya se anuncia que esa propuesta no tiene futuro alguno.

Aunque Prada se ha esforzado por explicar su reforma y argumentar que solo aplicaría cuando se violen derechos fundamentales, en las colectividades consideran que esa propuesta es inconstitucional, razón por la cual no cuenta con respaldo ni de su propio partido.

El senador del Partido de La U Armando Benedetti, indicó que es un completo error ese acto legislativo y que las decisiones judiciales no deben ser de resorte de la ciudadanía. “El artículo 243 de la Constitución dice que los fallos que han sido inexequibles, o cosa juzgada, no podrán modificarse por el Congreso o por el presidente de la República. Por otro lado, crearía una inseguridad jurídica demasiado grande porque cualquier fallo podría ser sometido a elecciones y al mismo tiempo veríamos a los jueces haciendo campaña para que los fallos sean respetados, eso es una locura”.

El representante a la Cámara Alfredo Deluque, se mostró sorprendido por esta propuesta e indicó que no ve ambiente para el trámite en las corporaciones. “Las sentencias no podrían ser modificadas por una propuesta diferente a una constituyente. Aún así, eso sería impensable porque se estaría golpeando en el centro de la independencia de los poderes, afectándola de manera grave. Además de eso, este proyecto dotaría de inseguridad jurídica las decisiones de nuestros jueces y las altas cortes”.

El senador Roy Barreras aseguró que la iniciativa es un error por lo que espera que la misma sea retirada lo más pronto posible porque, sin duda, será un desgaste para el Gobierno. “Es un nuevo error del Centro Democrático y lo que quieren es sacar a la gente a votar con mentiras y sin argumentos. Desde ya puedo anticipar que fracasará y no permitiremos que se apruebe, lo que pasa es que la agenda del Gobierno nuevamente se desgastará en temas sin sentido y perderemos tiempo”.

El liberal Guillermo García Realpe, dijo que las pretensiones de Prada no tienen sentido alguno y que podría dañar el diseño de la Constitución de 1991. “Es un error aunque el Congreso no aprobará nada de eso. Le recomiendo al Gobierno y a su partido que trabajen en una verdadera agenda legislativa que beneficie a los colombianos; deben trabajar y dar resultados. El Centro Democrático debe dejar trabajar al presidente Duque”.

En el Partido Conservador, colectividad que también es de Gobierno, el senador Juan Diego Gómez, indicó que no se puede minar la confianza de las instituciones y que mucho menos se puede poner en riesgo la separación de poderes. “Lo que habría que hacer mejor es mirar la posibilidad de que se prohíba suplantar al Congreso a través de sentencias de constitucionalidad, que creo que podría tener mayores adeptos en el Congreso de la República y que de paso podría mantener la independencia de poderes”.

Finalmente el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical dijo que en todas las democracias debe haber un órgano que defienda la Constitución y que por eso la propuesta no es viable. “Sus pronunciamientos son el resultado de unos análisis y el espíritu de la Carta Magna. Este no es un tema de mayorías y no comparto esa reforma que presentó el Centro Democrático”.

Con este panorama político se desconoce si el representante Álvaro Hernán Prada, retirará su iniciativa o si por el contrario intentará seguir adelante con el trámite.