¿Paola Jara se aumentó los labios? La cantante responde

Paola Jara ha estado en la boca de todos por el supuesto romance que mantuvo con el cantante Jessi Uribe, a pesar que ellos lo han negado los cibernautas no dejan de atacarla y esta vez la critican por aumentarse, supuestamente, los labios.

Paola Jara responde a las críticas pic.twitter.com/Cka2YhRJ3U — Qué tal esto (@CorreDile) September 21, 2019

En un video, publicado en la cuenta de Instagram de la artista, aparece mostrando sus labios y este lo acompañó con el texto: “Besito pa' los criticones... En mi cara no me estoy haciendo nada. Tengo la nariz operada ¡y qué! ¿Eso en qué les afecta? Y si tengo ojos de cansada es normal, no soy un robot. La boca es natural... Vivan y dejen vivir".

Con esto dejó claro que la única operación que tiene en el rostro es la nariz.