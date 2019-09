¡Aliste el bolsillo! The Last of Us II confirma su fecha de lanzamiento

Si la primera parte de The Last of Us lo dejó emocionado, la segunda lo dejará extasiado. O por lo menos esas fueron nuestra impresiones con el tráiler oficial de esta secuela que promete convertirse en uno de los títulos predilectos para todo 'gamer' en el año que viene.

Muchos interrogantes quedaron tras la finalización del primer episodio, como la identidad de la madre de Ellie, las luciérnagas o la inmunidad a la infección. Todo esto tendrá respuesta con este nuevo título.

Más allá de la trama, llama muchísimo la atención el apartado gráfico tan pulido, los detalles del entorno, las texturas y los rostros de los protagonistas, mostrando la potencia que puede llegar a ofrecer esta consola de videojuegos.

Su fecha de lanzamiento está programada para el 21 de febrero de 2020.