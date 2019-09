Estalla escándalo de corrupción en el departamento de Bolívar

A poco más de un mes para las elecciones del 27 de octubre, la W Radio reveló una serie de audios en los que se demostraría cómo opera una red de corrupción en el departamento de Bolívar y su capital, Cartagena.

Son una serie de conversaciones donde el exsenador y condenado por parapolítica Vicente Blel, además padre del candidato a la Gobernación Vicente Blel y de la senadora del Partido Conservador Nadia Blel, estaría a la cabeza de todo ese entramado que de está destapando.

En los audios intervienen varias personas que hablan sobre cómo se entregan los anticipos para adjudicar contratos en el departamento, principalmente en Aguas de Bolívar, e incluso de dónde sale el dinero para la compra de votos en las campañas.

Allí salen salpicados el presidente del Congreso Lidio García, el gobernador Dumek Turbay, la senadora Daira Galvis y el político Juan José García en donde se demostraría cómo Vicente Blel Saad, padre del candidato a la gobernación de Bolívar Vicente Blel Scaff, repartiría puestos, secretarías y entes descentralizados en el caso de que ‘Vicentico’ sea electo como gobernador el próximo 27 de octubre.

Se habla de un contrato firmado entre Aguas de Bolívar y el Consorcio Virgen del Carmen para la construcción del alcantarillado del municipio de El Carmen de Bolívar.

Esta es la transcripción de los audios revelados por W Radio:

AUDIO 1

Mujer: Sí, bueno porque al día de hoy ustedes son los ganadores

Hombre: Sí pero es que hasta hoy no tenemos competidores

Mujer: Porque todos están acabados

Hombre: Todos están acá, todos los sectores políticos están acá %&$&

Mujer: ¿son los qué?

Hombre: Los sectores políticos están acá

Mujer: ¿y qué son los sectores políticos?

Hombre: O sea el liberalismo, conservatismo, La U, el así, el Centro Democrático… todos entraron a apoyar

Mujer: ¿Y por qué los apoyan compi?

Hombre: porque ajá, porque hicimos aportes con ellos… y la confianza que le tiene a él… como tú tienes confianza conmigo $%&&%

Mujer: pero ¿son acuerdos de qué?

Hombre: Acuerdos políticos

Mujer: Ah, bueno pero ojala sean así porque usted sabe cómo es la política…

Hombre: si pero $%&$%

Mujer: Bueno y lo que yo le quería decir es que yo tengo a Rodrigo… él usted sabe que vive hace muchos años acá y todo, me dijo que necesitaba… mil, dos mil, tres mil… pero que tenía en infraestructura… y en educación porque Lidio le estaba pidiendo para infraestructura, le estaba pidiendo un poco de plata… que porque usted le había comprometido infraestructura.

Hombre: Ah bueno pero es que yo no le he comprometido nada

Mujer: Ah bueno pero para que usted vea

Hombre: ¿Quién es Rodrigo?

Mujer: Se acuerdo de Rodrigo… el socio de Hernán… $%&$$% claro compi ese tiene toda la tula del mundo

Hombre: $&$$%

Mujer: A nadie

AUDIO 2

Mujer: Ellos dijeron que si necesitan dos mil tres mil lo que necesitaran ellos estaban súper largos… por el lado de Lidio… yo no sé si es con Lidio… quién maneja infraestructura…

Hombre: No por ahora no hemos dicho quién se va a poner ahí… porque se puede poner cualquier pero no es quien va a manejar eso… %&$%&$% a la gobernación… esa la direcciona el gobernador

Mujer: ¿Quién?

Hombre: Las obras las direcciona el gobernador

Mujer: La direcciona el gobernador que salga, o sea Vicentico

Hombre: Sí

Mujer: ¿y entonces Iderbol?

Hombre: Iderbol como es un instituto autónomo, sí necesita independencia… el gobernador tiene injerencia también porque hace parte de la junta

Mujer: O sea que si eso se le comprometió, ¿él lo puede cumplir?

Hombre: Sí

Mujer: ¿Lidio lo puede cumplir?

Hombre: Lo puede cumplir, es Iderpol pues si hay plata, si no hay plata qué se va a comprometer

Mujer: Bueno, la infraestructura… y lo de la salud…

Hombre: La salud en este momento lo tiene Juancho García de pronto se le mantiene

Mujer: ¿a Juancho? … ¿y de qué depende?…

Hombre: No depende de nada, depende que le den lo que tiene

Mujer: ¿y él qué tiene?

Hombre: La Secretaria de Salud

AUDIO 3

Mujer: ¿Y cómo hace para voltear a todo el mundo compi?

Hombre: ¿Cómo? Hablando con ellos diciéndole que uno no está con intereses de que todo lo quiere para uno.

Mujer: Porque en estos días dijeron no para que con los compromisos que tienen se necesitan tres gobernaciones y eso apenas gane Vicentico se van a partir a pedazos… ¿no? Usted sabe que la gente también habla mucha $&%&/… porque de verdad que si me parece increíble la labor, titánica… y voltear a todos esos, por ejemplo, ¿esa vieja cómo es que se llama? Una que esta con usted, una mujer, que era de otro partido

Hombre: Daira Galvis

Mujer: Daira… ¿Cómo se fue con usted?

Hombre: Está con nosotros

Mujer: Pero, ¿por qué? compi eso es lo que no entiendo

Hombre: Ya cuando se dan cuenta que el candidato con el que van ellos no tiene opción de llegar, se van con el que creen que va a ganar

Mujer: Pero ¿a favor de qué?

Hombre: Que le va a ir bien con uno

Mujer: Pero a mí eso me parece increíble, porque entonces ¿cuál es realmente la línea política?

Hombre: La línea es el candidato que le de confianza, si no le da confianza no se va con él

AUDIO 4

Hombre: Independiente el gobernador tiene injerencia también porque hace parte de la junta

Mujer: O sea que si eso se le comprometió, ¿él lo puede cumplir?

Hombre: Sí

Mujer: ¿Lidio lo puede cumplir?

Hombre: lo puede cumplir… si hay plata, sino hay plata que puede prometer

Mujer: bueno… y la y… ¿y lo de la salud?

Hombre: Lo de la salud en este momento lo tiene Juancho García de pronto se le mantiene a Juancho

Mujer: A Juancho... ¿Y de qué depende?

Hombre: No eso no depende de nada… si sigue en la alianza a Juancho %&$&%&

Mujer: Juancho que

Hombre: Que le dejen lo que tiene

Mujer: ¿Y él que tiene?

Hombre: La Secretaria de Salud

Mujer: Bueno entonces lo traigo con usted, ¿Qué hago?

Hombre: Si quiere hablar conmigo, hablamos

Mujer: Pero yo como prácticamente estoy esperando, me voy el lunes para Bogotá… para mirar esto… pues para hacer ya papeles para hacer todo… y yo me voy… Cheo está cumpliendo años hoy yo me estuve con él… pues yo le dejo organizado y le pido por lo menos los 1500… y compi pues la verdad que he estado muy jodida sin viajar por lo del oído… estaba súper jodida… pero de todas maneras no vaya a creer que yo no tengo la intención compi

Hombre: No pues yo no la he llamado… usted me llamó… y ni siquiera… yo dije 'la comadre debe estar fregada'.

Mujer: No compi usted no se imagina he llorado lo que no está escrito, me he sentido súper mal… uy, terrible… y bueno los problemas totales de todo pues como mi trabajo y todo han estado también duros… pero bueno me salió lo de la casa que para mí es buenísimo… y yo se lo dije lo primero que me salga yo le pago esa parte… pero me encontré con este tipo y me volvió con el tema… porque pues como ellos saben que somos amigos y todo me dijo que hablara con usted… eh Rodrigo… que si hablaba con Lidio directo o con… cual era el otro que yo le dije… que ahorita se me olvidó

AUDIO 5

Mujer: Pero si está bien con Lidio porque pues Lidio con usted siempre ha sido con usted medió medio...

Hombre: &@&@ no si, él está en la alianza

Mujer: ¿En qué alianza?

Hombre: en la de nosotros

Mujer: Pero, ¿él si le cumple?

Hombre: Sí ¡claro!

Mujer: Porque ¿usted cómo está seguro? ¿Qué tal que se le volteé?

Hombre: Ya no sé puede voltear

Mujer: ¿No?

Hombre: Ya eso está firmado por el Partido, el Partido Liberal

Mujer: Bueno usted sabe ahora más las de esto que cualquiera... Pero lo que yo le quería decir era lo siguiente... Yo lo que quería era que si ellos iban a dar la plata, pues para un tercero que se la robara pa’ que la dejábamos en el aire...

Hombre: No porque ahí hay que trabajar, tendrán que responder

Mujer: Pero a él le están diciendo que Lidio les responde

Hombre: De pronto a Lidio con él, pero nosotros no

Mujer: Pero ¿por qué Lidió le había dicho que usted le había comprometido el Iderbol? ¿Cómo es que se llama?

Hombre: Lidio pidió Iderbol &%&&

Mujer: ¿dentro de las qué?

Hombre: Dentro de las peticiones está ese.

Mujer: ¿está Idebol? ¿Lidio?

Hombre Sí

Mujer: Pues yo no sé si sería con Iderbol o con… no con infraestructura

Hombre: $%$&$

Mujer: ¿No?

Hombre: No he hablado con ellos nada de exposición

Mujer: Bueno, entonces yendo como al grano… entonces, que hablen con ellos o que hablen con usted... Porque la plata es grande

Hombre: Yo no sé cómo con quien hablarían ellos… o sea yo no puedo hablar &%&

Mujer: Ellos dijeron que si necesitaban 200 mil o 300 mil lo que necesitaran ellos están súper largos… por el lado de Lidio, yo no sé si es con Lidio… Lidio le pidio Iderbol, yo no sé si es con Iderbol o con infraestructura… ¿quien maneja infraestructura?

Hombre: no por ahora no hemos dicho quién se va a poner ahí… porque se puede poner cualquier pero no es quien va a manejar eso… %&$%&$% a la gobernación…

AUDIO 6

Mujer: no… ah pero eso es muy bueno

Hombre: le estoy pidiendo ayuda a los grupos económicos de tal manera… por ejemplo el grupo Ardila me ha dado una plata, Santo Domingo me ha dado una plata, Echavarría me ha dado una plata,…me ha dado una plata un poco de gente así que me colabora porque yo le he hecho favores a ellos, no me han dicho todavía cuanto es pero esta semana me dicen la cantidad, yo se la meto a través del partido y el partido me quita el 6% pero aparece como que eso es del partido…

Mujer: entonces… no, usted me dirá…

Hombre: por él le digo, hagámoslo la otra semana cuando usted venga…

Mujer: porque ¿cuándo son las elecciones?

Hombre: 27 de octubre dentro de 50 días

Mujer: bueno pero todo el mundo dice que Vicentico esta sobrado

Hombre: en el papel está sobrado

Mujer: ¿se le ha añadido todo el mundo compi?

Hombre: sí

Mujer: y como lo ha hecho compi? Porque de verdad la politica es tan jodida

Hombre: ese es el secreto

Mujer: jajaja porque de verdad yo quedé impresionada, me estaba contado y dice no es que a razón con todo eso, pero cómo lo hizo o sea porque de todas maneras es demasiado complicado

Hombre: claro:

Mujer: y Vicentico cómo lo ve

Hombre: muy bien

Mujer; ¿sí? ¿Se está defendiendo bien?

Hombre: sí está defendiendo bien, está haciendo la compaña muy bien

Mujer: yo lo que veo por Instagram. Y usted quién cree que para la alcaldía quién queda

Hombre: William García

Mujer: ¿Si? Pero no Sergio porque a mí me dicen que Sergio va a arrasar

Hombre: No

Mujer: ¿Por qué?

Hombre: no tiene ni la menor…

Mujer: ay yo estaba convencida que le ganaba Sergio a este García, ¿no? …¿y qué paso con la china?

Hombre: al fin no ganó, se quedó abajo

Mujer: bueno compi ¿entonces? porque yo pensé que si de pronto le conseguíamos la plata allí pues yo no sé qué compromisos son los que ellos quieren, ellos solamente me preguntaron por infraestructura y por salud, pero yo no se qué realmente ellos vienen detrás de Iderbol, yo no sé realmente ellos vienen detrás de qué

Hombre: es que es lo que ellos realmente quieren

Mujer: pero eso ya no sería con usted porque si… es el que va a manejar Iderbol.