Emperor por primera vez en Colombia

Emperor aterrizará en Bogotá por primera vez para profanar las mentes de sus fieles guerreros.

El 24 de mayo de 2020 el Royal Center de Bogotá se transformará en el tabernáculo del black metal cuando la banda más despiadada del género haga su debut en Colombia. El Emperador proveniente de las frías montañas noruegas.

Herederos de los sonidos más crudos y extremos, harán presencia en la capital de la tierra de El Dorado con himnos de batalla como “I Am The Black Wizard”, “The Loss And Curse Of Reverence”, “Inno a Satana” e “Into The Infinity Of Thoughts”.