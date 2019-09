Desde la próxima semana podrá consultar si es jurado de votación

La Registraduría Nacional informó que a partir de la primera semana de octubre los colombianos podrán consultar si son designados como jurados de votación para las próximas elecciones.

La información estará disponible en la página web de la entidad a través de la herramienta "Infovotantes" en la cual también se puede consultar cual es el puesto de votación para estas elecciones territoriales.

La Registraduría recordó que los jurados son los notarios de la democracia y que quienes presten el servicio son elegidos aleatoriamente de las listas que envían empresas públicas, entidades privadas, entre otros.

“49.041 empresas públicas, privadas, instituciones educativas, partidos políticos y grupos significativos han presentado listas de los colombianos que pueden prestar servicio como jurados de votación”, afirmó la entidad.

Recordemos que por cada mesa se elegirán tres jurados principales y tres suplentes, y que prestar el servicio como jurado es obligatorio.

“El no recibir comunicación no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación y por lo tanto es importante que todos los ciudadanos verifiquen en los listados que se fijan en lugares públicos si fueron seleccionados para este servicio”, explica la Registraduría.