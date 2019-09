Paolo Guerrero y su ‘agresiva’ manera de intercambiar las camisetas

Internacional de Porto Alegre recibió a Chapecoense en una nueva fecha del Brasileirao, pero lo curioso no estuvo en el trámite del partido ni en el resultado, estuvo al final del partido cuando Paolo Guerrero y Mauricio Araujo intercambiaron sus camisetas.

Amablemente el jugador peruano se despojó de su camiseta para dársela a el brasileño esperando recibir el mismo acto de él. Pero el jugador de Chapecoense tan solo recibió la indumentaria y siguió caminando, ante esto fue le mismo Paolo quien le quito la camiseta a Araujo.

Ante lo viral del video ambos jugadores publicaron un post donde se les veía riéndose y el jugador de Chapeco aceptando que no pretendía darle la camiseta. Vale la pena recordad que no es la primera vez que Mauricio Araujo se opone a regalar una camiseta pues en el 2012 y jugando con Palmeiras aseguró que no las donaba.