El Atalanta de Duván y Muriel empató con una Fiorentina en crisis

Atalanta remontó este domingo un 0-2 y empató 2-2 con igualada del belga Timothy Castagne en el minuto 95 ante un Fiorentina que sigue sin conocer la victoria en la Serie A italiana, tras las primeras cuatro jornadas.

Los colombianos Luis Muriel y Duván Zapata comandaron el ataque desde el arranque del encuentro, sin embargo, no pudieron romper la línea defensiva y por ende, no pudieron generar opciones.



En el estadio Ennio Tardini de Parma, la "casa" del Atalanta hasta que acaben las obras de remodelación del Atleti Azzurri d'Italia de Bérgamo, la Fiorentina estuvo por delante 2-0 hasta el 84, antes de que los locales remontaran con goles del esloveno Josip Ilicic y de Castagne.



Y eso que el Atalanta llegaba a esta cita tras caer en su debut por UEFA Champions League 0-4 ante el Dinamo Zagreb y parecía no tener opciones de puntuar después de que Federico Chiesa (m.28) y el francés Frank Ribery (m.66) lanzaran al Fiorentina.

Ribery, incorporado gratis este verano tras expirar su contrato con el Bayern Múnich, ya había sido el mejor de la 'viola' en el empate 0-0 de la semana pasada contra la Juventus y firmó un auténtico golazo este domingo, con una volea a pase de Chiesa.



Sin embargo, Ilicic devolvió esperanzas al Atalanta con un gran gol en el 84 y los locales apretaron con todo. Tras una diana anulada al croata Mario Pasalic por el VAR en el 92, el premio llegó en el 95, cuando una volea de Castagne terminó al fondo de las mallas y prolongó la crisis del Fiorentina (2-2).



Los toscanos llevan 216 días sin ganar en la Serie A y son colistas, con dos puntos. Por su parte, el Atalanta es quinto, con siete puntos, a cinco del líder Inter de Milán.