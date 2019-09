Gobierno pide reconocer compromiso de 11mil excombatientes con la paz

En el marco del Día Internacional de la Paz el consejero presidencial para la Estabilización Emilio Archila, le pidió a los colombianos reconocer el compromiso de los excombatientes y del Gobierno para la construcción de la paz, como se evidenció en la visita del presidente, Iván Duque al antiguo ETCR de Miravalle en Caquetá.

El consejero Archila afirmó que, “desconocer la cifra de los resultados que el gobierno ha producido en este año, no ver la realidad que se está materializando en los territorios, no ver el entusiasmo con que los más de 11.000 ex combatientes continúan dentro de su proceso de reincorporación es simplemente miope”.

Aseguró que otra muestra de la voluntad de los excombatientes se evidencia en la indiferencia de quienes dejaron las armas, frente al llamado de los que alguna vez fueron sus comandantes como 'Iván Márquez' y 'Jesús Santrich'.

“Claramente esas voces de sirena que se plantearon hace un par de semanas, no están teniendo ningún efecto de erosionar nuestro proceso, ni la voluntad de los excombatientes, ni la voluntad del Gobierno de que esto nos salga bien”, consideró el consejero presidencial.

El gobierno hizo un llamado a los colombianos para que confíen en el proceso y se unan este viernes a la campaña '#MeSumoALaPaz', donde cuenten la manera en que están contribuyendo para acabar con la violencia en el país.