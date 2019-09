La esperada noticia, Millos oficializa la renovación de Fariñez

Muchos rumores hubo al inicio del segundo semestre del 2019 con la continuidad del portero Wuilker Fariñez, incluso algunos hablaban de un interés del Barcelona por el venezolano. Lo cierto es que esas supuestas ofertas llegaron y el golero arregló por tres años más.

El buen guardameta había asegurado anteriormente en rueda de prensa “No recibí ninguna oferta, solo fueron rumores. También se dijo que me quería ir, eso no es cierto”.

Fariñez fue campeón de la Superliga en el 2018 con Millonarios y ha jugado en total 5500 minutos en la Liga Águila con el ‘embajador’.