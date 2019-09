Con normalidad fluye el tránsito por la vía al Llano

Bajo protocolos de seguridad avanza el tránsito de vehículos de carga y pasajeros a través del kilómetro 58 de la vía Bogotá - Villavicencio. No ha llovido y no se permite el paso de peatones en ese punto del corredor vial.

El ministerio de Transporte y el concesionario Coviandes, dieron un parte de normalidad en este segundo día de la reapertura de la vía, en donde el tráfico vehicular fluye en ambos sentidos por el kilómetro 58, para los vehículos de carga de más de 3.4 toneladas y de buses de más de 20 pasajeros.

Lea también: JEP desmiente a MinDefensa sobre limites para capturar a 'Mayimbú'

El Viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, hizo un llamado a las personas a no transitar a pie por el kilómetro 58.“El llamado es para las personas que habitan en la zona o que se movilicen por ese sector y es que por favor no pasen caminando por el kilómetro 58, no tenemos bermas habilitadas, están poniendo en riesgo sus vidas, por lo que no se puede transitar a pie", reiteró Gutiérrez.

Pese a que se habilitó el tránsito para buses en el corredor vial, el Consejo Superior del Transporte confirmó que aún no hay confianza de los pasajeros para transitar por la vía. Por su parte Coviandes, reportó que fluye la movilización de automotores autorizados en ambos sentidos de la vía y recordó a los conductores respetar las señales de tránsito y los controles que adelanta la Policía de Tránsito y Transporte.

Vea también: Sí se pueden hacer pilotos de fracking

Hay que señalar que se mantiene la restricción del tránsito de vehículos particulares, motocicletas, vehículos pequeños de transporte de pasajeros en cualquiera de sus modalidades, ciclistas , caballistas, vehículos de tracción animal y peatones.