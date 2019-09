Explosión en laboratorio ruso que almacenaba muestra de viruela

La explosión fue causada por un incendio que inició en el quinto piso del laboratorio, luego de que un cilindro de gas explotara. El sitio, ubicado en la ciudad de Koltsovo, se dedica a buscar vacunas para otras enfermedades, como la gripe porcina, el VIH y el ébola.

Según reporta la agencia de noticias rusa TASS, un trabajador tuvo que ser enviado a cuidados intensivos a causa de las severas quemaduras. El accidente ocurrió durante una reparación a la zona de inspección sanitaria, el lunes 16 de septiembre, del Centro Estatal Ruso de Investigación de Virología y Biotecnología (conocido como Vector).

Vector declara que no existe ningún riesgo biológico pues no había materiales de este tipo en la zona en la que ocurrió la explosión. El alcalde de Koltsovo afirma que no hay riesgo para la población local, según informa TASS.

Joseph Kam, profesor en el Centro Stanley Ho para Enfermedades Infecciosas Emergentes (CEID), dijo en entrevista con CNN que la fragilidad de los virus hace que el fuego sea capaz de destruirlos. Afirma que el único peligro posible sería que la explosión hubiera trasladado al virus y este infectara a una persona antes de ser afectado por las altas temperaturas.