Comerciantes piden revocar aval de un candidato a la Gobernación del Meta

Un grupo de comerciantes de Acacías, en el Meta, radicaron una solicitud a Alianza Verde para que revoquen su aval a Arley Gómez, candidato a la Gobernación del departamento. En la denuncia se asegura que Gómez les prometió hace 10 años unos títulos de propiedad en Mapiripán para un negocio, pero hasta el momento los documentos no se han expedido.

John Baquero, el comerciante que denunció la situación aseguró que en el 2009 un grupo de 30 personas se reunió con Gómez para comprar el predio. “Adquirimos un predio baldío y él se comprometió a sacar los papeles, pero llevamos 10 años esperando. Él dijo que tenía un documento y que con eso se podían sacar los papeles”, afirmó Baquero.

Frente a esta situación, Gómez se defendió y reconoció que cada uno de los comerciantes le entregó 10 millones de pesos para adquirir un terreno de 480 hectáreas en el municipio de Mapiripán. Sin embargo, aseguró que la responsabilidad es de la Unidad Nacional de Tierras, que no ha querido entregar las escrituras.

Los comerciantes también aseguran que el candidato no quiere entregar cuentas claras sobre cultivos que se han sembrado. Gómez afirmó que “ellos pueden ir cuando quieran” y no es cierto que él no ha tenido la voluntad de entregar tales cuentas.

Gómez afirmó que las personas que lo denuncian quieren dañar su campaña para apoyar a Juan Guillermo Zuluaga, aspirante a la Gobernación del Meta que tiene el aval del Partido Liberal, de La U, Cambio Radical y el Conservador. Hasta el momento el Partido Verde no se ha pronunciado sobre la petición de los comerciantes.