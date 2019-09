Expertos : Prohibir porte y consumo de droga no es la solución

Caracol Radio consultó la opinión de expertos frente a la ley que está a punto de salir en el Congreso y que busca castigar el porte y consumo de droga en parques, inmediaciones a colegios, estadios, entre otros.

Para el profesor de la Universidad del Rosario y experto en drogas ilícitas, Oscar Palma, esta medida no va disminuir el consumo de sustancias ilegales en el país.

“Realmente esta clase de medidas no sirven mucho. Este tipo de prohibiciones tiende a generar una respuesta a muy corto plazo, muchas veces un desplazamiento del fenómeno, digamos si requisan en parques muy seguramente las personas se van a otros espacios, no ataca realmente el consumo y no lo disminuye”, dijo Palma.

Por su parte, el también experto de la misma universidad, Jochen kleinschmit, dijo que “esta medida no va a tener mayores efectos en términos de seguridad. El riesgo que se corre es que surjan lugares más clandestinos para el consumo de estupefacientes por parte de los jóvenes”.

