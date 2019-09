Posible preinfarto tiene al reggaetonero Arcángel internado en un hospital

El reguetonero Arcángel fue ingresado este lunes en un hospital de Florida tras sufrir síntomas de preinfarto mientras se hallaba en camino a la ciudad de Orlando, informó su oficina de representación en Estados Unidos.



El cantautor de 33 años y de origen dominicano viajaba por carretera desde Miami hasta la citada ciudad, ubicada en el centro del país, cuando empezó a sentir los primeros síntomas obligando a que fuera ingresado en el "hospital más cercano, donde le dieron el cuidado necesario y fue estabilizado", señalaron en un comunicado sus representantes.

Austin Agustín Santos, su nombre real, se mantiene en condición estable, aunque, precisa la nota, "permanecerá hospitalizado durante los próximos días y su salud seguirá siendo monitoreada por los profesionales".

"Quiero darle las gracias a todas las personas y a mis fanáticos que me han regalado sus oraciones en estos momentos. Aprecio mucho todo el amor que me envían y lo mucho que se han preocupado por mí. Pronto me sentiré mucho mejor y podré volver a entregarles todo lo mejor de mí y de mi música", señaló el regetonero en declaraciones recogidas en la nota de prensa.