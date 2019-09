"No saben la patada que me dio": Greeicy Rendón sobre Mike Bahía

Greeicy Rendón y Mike Bahía son una de las parejas más conocidas dentro del género urbano en Colombia, y algo que sí se les debe reconocer es que no se le conocen aún casos de 'maltrato', hasta ahora.

La cantante publicó en su cuenta de Instagram un video donde Mike le pega una patada en la cara. Claramente se ve que fue accidental, pero eso no impidió que Greeicy le reprochara esto pegándole una palmada debajo de los glúteos.

"Las fotos que no salen en @larevistavea 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 no saben la patadaaaaaaa que me dio jajajaja" escribió junto con el video.

Esta publicación no ha parado de recibir comentarios de risa y burla, pues estaban en un momento agradable y la patada no pasó de ser algo accidentado.