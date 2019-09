Repunte en precios del petróleo se debe tomar con cautela: Felipe Bayón

Ante el incremento del 14,59% en el precio del petróleo BRENT, alcanzando los US$ 69.02 en barril por la crisis en Arabia Saudita, el presidente de Ecopetrol Felipe Bayón manifestó que este incremento se debe tomar con mucha cautela.

“Hay que tomarlo con muchísima serenidad y tranquilidad. Nosotros vamos a seguir nuestro rumbo y tenemos un plan de inversiones definido para este año entre US$ 3.500 y US$ 4.000 millones que no se va a modificar”, manifestó.

Añadió que estos no son momentos para realizar mayor inversión e indicó que “tenemos que ser muy disciplinados, muy juicios y seguir con ese rigor en la operación”.

Aclaró que nadie puede establecer cuánto va a durar este efecto y se están cuantificando las implicaciones del fuerte incremento en los precios del petróleo en el mundo.

Finalmente, el presidente de Ecopetrol afirmó que nadie sabe que va a pasar en caso de un conflicto armado entre Irán y Arabia Saudita