Cristiano rompió en llanto al ver un video de su padre

Cristiano Ronaldo concedió una entrevista para ITV, un medio británico, en donde dejó ver uno de sus lados más humanos. El crack portugués fue sorprendido con un video inédito de su padre, que lo terminó llevando hasta el llanto.

En las imágenes se puede apreciar a Jose Dinis Aveiro, padre del jugador y quien falleció cuando este tenía apenas 20 años, dedicando unas palabras positivas al hoy jugador de la Juventus.

"Nunca vi el video. Nunca vi ese video. Increíble", comentó CR7 en medio de las lágrimas y claramente conmovido agregó: "Creí que la entrevista sería divertida, pero no esperaba llorar. Pero nunca vi estas imágenes. No sé de dónde. Tengo que tener estas imágenes para mostrárselas a mi familia".

Al respecto concluyó: "realmente no conozco a mi padre al ciento por ciento. Era una persona alcohólica. Nunca hablé con él, como una conversación normal. Fue difícil... Haber sido el número uno y que él no haya podido verlo. No me vio recibiendo premios. Mi familia lo vio, mi madre, mis hermanos, incluso mi hijo, pero mi padre no, él no vio nada, y fue porque murió joven".