Habitantes de Viotá no quieren apoyar a los candidatos por miedo

Después de la aparición de un panfleto en el que se amenaza a candidatos a concejos municipales y asamblea por el partido Centro Democrático en Viotá, Cundinamarca, Oscar Quiroga, un candidato a la Alcaldía de ese municipio aseguró que los ciudadanos tienen miedo de apoyar las campañas. “Por el momento lo que más nos preocupa es tema de la seguridad de las personas”, afirmó Quiroga.

Aunque el panfleto apareció firmado como FARC-EP, aún se desconocen los autores de las amenazas. Quiroga aseguró que frente a esta situación los habitantes no quieren participar en las campañas con los aspirantes. “Ya la comunidad no quiere que se le aborde en temas de política porque sienten miedo, no quieren verse comprometidos con ningún candidato y menos asistir a reuniones donde van a ser vistos y observados”, afirmó.

Lea también: Disparan contra candidato a la Alcaldía de la Vega

Héctor Cante, alcalde de Viotá, afirmó que el pie de fuerza del Ejército y la Policía ya aumentó para garantizar la seguridad, tanto de los habitantes como de los candidatos. “A pesar de que genera temor, también se ha visto esa solidaridad respecto a las comunidades en llamar a denunciar si observan alguna irregularidad en el municipio”, dijo.