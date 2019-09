Gobierno califica de positiva expulsión de ‘Santrich’ y ‘El Paisa’ de JEP

En el Gobierno cayó bien la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de expulsar a ‘Jesús Santrich’ y a ‘El Paisa’ de ese sistema de justicia por el rearme del que el país fue testigo recientemente. Sumándose a las declaraciones del presidente Iván Duque, sobre este tema, el alto consejero para la estabilización Emilio Archila, indicó que esto es la muestra de que quienes incumplan con el acuerdo serán perseguidos para que les caiga todo el peso de la ley.

“Creo que es una buena señal que la JEP haya tomado esa decisión, yo había pedido que esta decisión se tomara hace un tiempo, no solamente por la evidencia si no porque no estaban cumpliendo con el acuerdo de paz, pero afortunadamente se toma esta decisión”.

Reiteró que el Gobierno tiene un compromiso claro con aquellos excombatientes de las Farc que sigan en todos los procesos de reincorporación y que para ellos siempre habrá una ayuda por estar cumpliendo con lo pactado.

“Tenemos 12 mil excombatientes que están cumpliéndole a la justicia, cumpliéndole a la las víctimas, que están diciendo la verdad, que están activos dentro de su proceso de reincorporación y esos 12 mil excombatientes están recibiendo el apoyo nuestro para que sigan en su tránsito a la legalidad”.

Archila indicó que el país debe apoyar justamente a esos 12 excombatientes y que no debe quedar duda de que quienes se salgan del procesos serán perseguidos por la justicia.