Cinco canciones para recordar a Amy Winehouse, a 36 años de su nacimiento

Un 14 de septiembre, pero de 1983, nació Amy Jade Winehouse, una de las figuras femeninas más importantes de los últimos años en géneros como el jazz, soul, ska y pop y R&B.

36 años después de su nacimiento, Winehouse sigue retumbando en las estaciones radiales, reproductores móviles y equipos de sonido de muchas personas en todo el mundo. Hoy, recordamos cinco canciones, las más conocidas quizás, para seguirlas tarareando en cada cumpleaños de la artista que hace parte del conspirativo 'club de los 27'.

1. You Know I'm No Good (2006): hace parte del álbum Back to Black y publicado un año después. Hizo parte del Billboard top 100 del año 2008, ocupando el puesto 77.

2. Back To Black: del álbum que lleva el mismo nombre y que se convirtió en el más vendido de la artista, con más de 20 millones de copias

3. Fuck Me Pumps: la perfecta adaptación del rap con el soul en esta canción es una de las pruebas que certifican la versatilidad que tenía Amy Winehouse a la hora de usar su voz. Extraída del álbum Frank (2003), Fuck me pumps haría parte del top 100 en los listados del Reino Unido en 2004.

4. Stronger Than Me: es una de las canciones más importantes y recordadas de Frank no solo por ser el sencillo con el que abriría este álbum, sino por la única fusión del jazz con el R&B. Dando como resultado un tema que sería tan gustoso como su video.

5. No podíamos dejar por fuera a la referente, el ícono, la identificación de Amy Winehouse en cualquier parte del mundo para los melómanos y afiicionados a su música. Rehab (de Back to Black), es la canción con la que se abre el último álbum comercial de la artista británica. Tiene más de 220 millones de reproducciones en YouTube y es una mezcla impactante del R&B y el soul.

Por fuera se quedan muchas, más viejas que otras y con sonidos más irreverentes, al mejor estilo de Amy Winehouse. Lo que importa realmente es seguir escuchando su música para que no se pierda el pequeño pero a la vez gran legado que dejó la británica.