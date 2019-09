Presidente de Senado regaña a Gobierno por falta de liderazgo ministerial

El presidente del Congreso Lidio García, hizo un fuerte llamado al Gobierno para que sus ministros acudan al legislativo y trabajen por los colombianos a través de los distintos proyectos de ley y actos legislativos que los benefician.

García dejó ver su malestar porque en la más reciente sesión plenaria en donde se aprobó el cambio al régimen de control fiscal solamente estuvo el viceministro del interior y para él, eso demuestra la falta de interés del ejecutivo en la agenda legislativa.

“Al Gobierno pareciera que no le interesan las decisiones que se toman en Congreso de la República. Cuando vienen los ministros es porque los llaman y a mí me parece inconcebible que en un debate tan importante no aparezcan los ministros respectivos, que deben defender las posiciones del Gobierno”, señaló.

Agregó que “Somos totalmente independientes, pero ellos deben defender las posturas del Gobierno. Que los ministros no vengan no lo he visto yo en 13 años y medio que llevo en el Congreso, y cuando vienen, lo hacen por cinco minutos y luego se van”.

Aseguró que si el Gobierno hubiera estado presente muy seguramente se hubiera logrado la eliminación de las Contralorías Territoriales que le cuestan al país anualmente más de $600 mil millones y que resultan ser innecesarias.

“Está preocupado el mismo partido de gobierno por el no acompañamiento de los ministros en las plenarias de Senado y Cámara”.

Dijo que además es comprensible las nuevas relaciones de este Gobierno con el Congreso, pero que ya los ministros están exagerando porque no hay un diálogo cordial entre los funcionarios y los congresistas.