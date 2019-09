¡Ojo! Retiran toallas húmedas del mercado por presencia de bacteria

Por medio de un comunicado el Invima informó que la compañía Colombiana Kimberly Colpapel S.A. ha detectado que los siguientes productos, se encuentran por fuera de las especificaciones microbiológicas para recuento de mesófilos aerobios.

Toallitas Húmedas Huggies One & Done Limpieza Completa (NSOC88269-18CO) / Toallitas Húmedas Huggies Limpieza Cotidiana (NSOC88258-18CO) No. Identificación interno C-A-19-09-010 Toallitas Húmedas Huggies One & Done Limpieza Completa y Toallitas Húmedas Huggies Limpieza Cotidiana Toallitas Húmedas Huggies One & Done Limpieza Completa NSOC88269-18CO - Lotes 200719 02 Toallitas Húmedas Huggies Limpieza Cotidiana NSOC88258-18CO - Lotes 210719 02; 230719 02 y 240719 02.

Según la entidad esta situación podría generar la presentación de eventos adversos sobre los consumidores, motivo por el cual se ordenó retirar del mercado los lotes afectados en todo el país.

De esos productos afectados, que representan 7.000 paquetes de toallitas, 180 están en el consumidor final, 756 fueron entregados a los que las venden y el resto se encuentra en bodegas, aseguró la emisora, que también resaltó que la empresa exporta los pañitos.

Si está utilizando el producto el Invima recomienda:

1. Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud.

2. Si por cualquier motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice el producto, informe de manera inmediata al Invima o entes territoriales de salud.

3. Si ha presentado algún evento no esperado asociado a la aplicación de este producto, repórtelo a través de la página web del Invima.

Medidas para la comunidad en general

1. Realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia, donde potencialmente puedan utilizar o comercializar el producto referenciado y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar.

2. Informar al Invima en caso de hallar el citado producto.