La U presiente derrota en moción de censura contra Mintransporte

El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, radicó con más de 18 firmas una solicitud de moción de censura en contra de la ministra de Transporte Ángela María Orozco ante la plenaria del Senado para que se dé trámite a su solicitud.

Robledo argumenta que la ministra no debería estar en ese cargo ya que, supuestamente, está inhbalitidada por temas de Odebrecht y que el país estuvo en riesgo de perder dinero en la negociación con los bancos por la Ruta del Sol.

“Se metió en el proyecto de regalarles a los banqueros un billón de pesos de los colombianos y de esos 600.00 para el Grupo Aval, eso solo ya le da para salir del Ministerio y en segundo término, ella estaba impedida para hacer cualquier contacto con los negocios de Luis Carlos Sarmiento, porque su empresa tuvo entre sus clientes al Banco de Occidente y Banco de Bogotá”, señaló.

Aunque este tema ya fue objeto de debate en dos sesiones de la plenaria del Senado, Robledo insistirá en la moción de censura a pesar de que la ministra ya dio explicaciones.

Por esa razón el senador de La U Armando Benedetti, aseguró que esa solicitud no prosperará y que la oposición no cuenta con los votos para sacar a la ministra del cargo. “El gran error fue no haber caducado la Ruta del Sol II. Ahora están proponiendo una moción de censura, pero primero, no se tienen los votos para eso y, segundo, tendría que repetirse lo que ya se ha repetido en alrededor de cuatro sesiones”, indicó.

Agregó que “la ministra ha venido a todas las citaciones y ha dado las explicaciones correspondientes y me parece que el Polo Democrático está cometiendo un error político. Considero que la que sí debe dar algunas explicaciones es la vicepresidenta de la República”.

Ahora la mes directiva del Senado deberá definir la fecha en la que se hará esta moción de censura.