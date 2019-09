¿Qué le dijo? Este fue el jalón de ojeras de Claudia Bahamon a Iván Duque

#AlertaFracking

NO AL FRACKING! Usted dijo NO AL FRACKING! Recapacite🙏🏻

Luego de haberlo apoyado públicamente y por el oso que me ha hecho pasar, tengo derecho con mayor razón a reclamar el incumplimiento de su palabra señor presidente. @IvanDuque #AhPeroVotandoPorDuque